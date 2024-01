In den USA gehört die Billion zum guten Ton, wenn es um den Wert einer Tech-Firma geht. Werden Anleger mit den „Glorreichen Sieben“ auch 2024 gut fahren?

Netflix ist wieder deutlich auf Wachstumskurs. Der Streaming-Pionier, dessen Zahlen nach dem Ende der Corona-Krise nicht mehr überzeugen konnten, übertrifft im zurückliegenden Quartal die Analystenerwartungen, was Kundenplus und Umsatz betrifft.

Wie der US-Konzern mitteilte, lag der Erlös im abgelaufenen Dreimonatszeitraum bei 8,8 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als zwölf Prozent. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen wurden übertroffen. Der Gewinn zog auf 938 Millionen Dollar an, nachdem er vor Jahresfrist lediglich 55 Millionen Dollar betragen hatte.

Netflix hatte in den vergangenen Monaten bei Trittbrettfahrern durchgegriffen, die auf den Dienst mit Passwörter von Freunden oder Familienmitgliedern zugriffen, mit denen sie nicht in einem Haushalt leben. Dazu startete der Dienst, zuletzt etwa mit Serien wie „The Crown“ oder Filmen wie „The Killer“ erfolgreich, einen kostengünstigeren Dienst mit Werbung. Beides sorgte für einen regelrechten Kundenboom: Die Zahl der Nutzer stieg um 13,1 Millionen auf insgesamt rund 260 Millionen. Marktexperten hatten lediglich mit einem Zuwachs von knapp neun Millionen gerechnet.

