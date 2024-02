Laramide veröffentlicht vollständige vorläufige wirtschaftliche Bewertung

Am 11. Januar 2024 hat Laramide Resources ( TSX: LAM, FSE: L4RA, WKN: A1H8DW ) die Highlights der neuen wirtschaftlichen Bewertung nach dem kanadischen Bergbaustandard NI 43-101 Churchrock-Uranprojekt im US-Bundesstaat New Mexico veröffentlicht. Inzwischen wurde auch der vollständige Bericht sowohl auf SEDAR wie auch auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.

Churchrock; Quelle: Laramide Resources

Die vorläufige Analyse zur Wirtschaftlichkeit des Projekts (PEA) wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen des National Instrument 43-101 von SLR International Corporation, einem unabhängigen Beratungsunternehmen mit beträchtlicher Erfahrung im Bergbau und in der Mineralienverarbeitung, einschließlich des Uranbergbaus in den Vereinigten Staaten, erstellt.

Sie bescheinigt dem Projekt eine jährliche Produktion von 31,2 Millionen Pfund über eine Betriebszeit von 31 Jahren. Den niedrigen Anfangskapitalkosten von 47,5 Millionen US-Dollar und den niedrigen Betriebskosten von 27,7 Millionen US-Dollar stehen ein IRR vor Steuern von 62 Prozent und ein NPV (8%) von 278 Millionen US-Dollar gegenüber.

Hoher Cashflow nach Steuern zu erwarten

Besonders erfreulich ist, dass die Studie mit einem Uranspotpreis von 75 US-Dollar je Pfund kalkuliert. Zu den heutigen Preisen gerechnet, fallen die Werte damit nochmals besser und für die Aktionäre vorteilhafter aus. Doch selbst beim angenommenen Uranpreis von 75 US-Dollar je Pfund wird Laramide Ressources mit einer hohen Marge arbeiten, denn die nachhaltigen Kosten der Produktion (AISC) beziffert die Studie auf lediglich 34,83 US-Dollar je Pfund.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen wundert es nicht, dass der Cashflow nach Steuern während der Projektlaufzeit die Schwelle von einer Milliarde US-Dollar übersteigen wird. Sollte der Uranpreis dauerhaft auf einem Niveau von 90 US-Dollar je Pfund liegen, wird sich der NPV (8%) nach Steuern auf 294.497.000 US-Dollar erhöhen.

Weiteres Potential über die in der PEA beurteilten Ressource hinaus ist durch die noch nicht abgeschlossene Exploration und durch die Urangewinnungsrate gegeben. Letztere nimmt die Studie mit 68 Prozent an. Das letzte Wort ist an dieser Stelle allerdings noch nicht gesprochen und auch die Crownpoint-Ressource wurde bislang noch nicht in die zukünftige Produktionsplanung integriert.

