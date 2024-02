Der Umzug von TUI, der voraussichtlich im Juni stattfinden wird, soll eine Neubewertung der Frankfurter Notierung im Marktsegment Prime Standard ermöglichen und den Eintritt in den MDAX-Index für mittelgroße Unternehmen erleichtern. Trotz der turbulenten Handelssituation schloss die TUI-Aktie am Dienstag sowohl in Frankfurt als auch in London relativ stabil, wobei der Rückgang gegenüber dem Vorjahr bei mehr als einem Drittel blieb. In London stimmten über 98 Prozent der Aktionäre für das Delisting.

Während einige User im TUI-Forum auf wallstreetONLINE weiterhin von einer in ihren Augen fairen Bewertung träumen, werfen andere das Handtuch:

"Das sind super Zahlen im ersten Quartal 2024 und eine operativ hervorragende Leistung vom Vorstand. Leider spiegelt sich das im Aktienkurs nicht mal im Ansatz angemessen wider. Bei so einer Performance wäre ein KGV von 13 durchaus angemessen, das gesteht der Markt TUI aber leider aus Gründen nicht zu. Weil am Markt scheinbar keiner eine echte Investmentstory in der TUI-Aktie sieht. Oder warum wird die Aktie weiterhin wie eine Unternehmen bewertet, welches nicht wächst und die Aktie in der Performance zudem deutlich hinter anderen Reiseaktien hinterherhinkt? Und auch ein oder mehrere neue Ankerinvestoren sollten angesichts der guten Geschäftsentwicklung eigentlich Schlange stehen, um eine Position aufzubauen, tun sie aber nicht. Da fehlt entweder komplett das Vertrauen oder es ist mehr Werbung durch den Vorstand via individueller Roadshows nötig, " – muhlan

"Operative Leistung ist eben nicht alles. Am Ende zählt auch das Gesamtergebnis und nicht nur die Zeile EBIT oder bereinigtes EBIT. Und da stehen mehr als 500 versenkte Millionen Euro – Autsch. Das Eigenkapital ist deshalb brutal von 1.947,2 auf 1.393,9 Euro eingebrochen. Aua! Steht aber erst auf Seite 23 von 49 so richtig, hoffentlich merkt es bis Freitag keiner und der Kurs hält sich über 6,60 Euro." – dogweiler

"Also was mir sehr gut gefällt, ist das Konzernergebnis von -83,5 gegenüber -230 im Vorjahresquartal. Hatte ja mal geschrieben, dass ich auf -130 hoffe. Also wirklich stark. Was ich sehr merkwürdig finde ist, dass TUI sagt, dass die Buchungen für den Sommer ungefähr auf Vorjahresniveau sind und das bei vier Prozent höherem Umsatz. Die erhaltenen Anzahlungen liegen aber nur bei 3.165 gegenüber 3.530 im Vorjahr. Muss weniger vorausgezahlt werden oder gibt es eine andere Erklärung? Die Buchungen sind ja nicht erst seit Januar angeblich so stark." – Kleinvisionaer

"Ich bin weiterhin optimistisch bei TUI. Was kann den Kurs drücken oder auftreiben in 2024: Kriege (Gaza, Rotes Meer, ...), aber das ist wahrscheinlich eingepreist. Positiv: zurück in den MDAX; wahrscheinliche Zinssenkungen. Diese sind noch wahrscheinlich nicht eingepreist." – todi1

"Keine Lust mehr auf diese Aktie! Es ist schier unglaublich, wie konträr diese Aktie auf gute Zahlen reagiert. Ich habe nach dem zweiten Absacker bei 7,08 Euro völlig frustriert 80 Prozent meines Bestandes verkauft. In der Hoffnung in den nächsten Wochen mit Glück noch etwas besser verkaufen zu können, aber im Grunde bin ich mit TUI fertig und durch. Einen ungerechtfertigten Kursrutsch hatten wir bereits im Januar. Ich hatte zwar mit den acht Euro nicht recht, aber hatte im Januar bereits auch erwähnt, dass die Zahlen hervorragend werden. Das hätten die Analysten auch mit guter Basisrecherche herausfinden können. Der Kurs honoriert jetzt und auch in den nächsten Monaten nicht die gute Buchungslage – so meine Meinung. 15 Euro halte ich mittlerweile für Science Fiction. Ich war ja ganz bescheiden mit acht Euro und selbst die stehen offensichtlich in weiter Zukunft. " – 8-lagig

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Übrigens: Diese Aktie gibt es auch bei S+ Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Handelsplätze, Trading ab 0 Euro – und das alles in einer brandneuen App. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Handelsplätze, Trading ab 0 Euro – und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!