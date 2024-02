HSBC sieht sich mit Gegenwind für 2024 konfrontiert, bedingt durch das Ende des Zinszyklus und Probleme in Schlüsselmärkten wie China und Hongkong. Mark Williams von der Boston University kommentierte bei Bloomberg, dass HSBCs verstärktes Engagement in China das Unternehmen anfällig mache.

"Eine Bank kann nur so stark oder schwach sein wie ihre Kunden und die Wirtschaft, in der sie tätig ist", sagt der Master-Dozent für Finanzen an der Boston University und weiter: "Die Verdoppelung des Engagements in China in einer Zeit wachsender Krisen und einer schwächelnden Wirtschaft bringe die HSBC – zumindest für das nächste Jahr in eine verwundbare Ertragslage."