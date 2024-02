Die Beta Systems Software AG habe nach Darstellung von SMC-Research mit leichtem Umsatzwachstum und angekündigtem Gewinnrückgang die eigene Prognose für 2022/23 erfüllt. Im Hinblick auf die künftige Entwicklung des Unternehmens sei laut SMC-Analyst Adam Jakubowski aber der im Herbst gemeldete Kauf des polnischen Softwareunternehmens InfiniteDATA wesentlich relevanter, weil Beta Systems damit eine wichtige Lücke im eigenen Sortiment geschlossen und einen großen Diversifizierungsschritt in Richtung Cloud getan habe.

Beta Systems habe das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem leichten Umsatzwachstum sowie mit einem – angekündigten – Gewinnrückgang abgeschlossen und sei damit laut SMC-Research im Rahmen der eigenen Prognose geblieben. Ursächlich für den Ergebnisrückgang, der sich beim EBIT auf 57 Prozent belaufen habe, sei vor allem die veränderte Umsatzzusammensetzung gewesen. Turnusgemäß habe nämlich im letzten Geschäftsjahr ein deutlich geringeres Volumen an Lizenzverträgen zur Verlängerung als in dem diesbezüglich außergewöhnlich starken Vorjahr angestanden, weswegen die besonders margenstarken Lizenzerlöse um 17 Prozent zurückgegangen seien. Darüber hinaus haben sich aber auch die Kosten teils deutlich erhöht, so die Analysten.