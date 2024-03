Vancouver, British Columbia, 28. Februar 2024 / IRW-Press / – Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich, den Abschluss eines umfassenden Feldprogramms auf seinem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Thor in der östlichen Wüstenregion Mojave in Nevada sowie die Planung eines bevorstehenden „Grassroots“-Feldprogramms auf seinem neu erworbenen Projekt Foothills, nordöstlich von Kelowna in British Columbia, bekannt zu geben.