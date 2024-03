Der Lizenzpartner hat ebenfalls einen Geräte-Leasingvertrag (der „Leasingvertrag“) für die Anmietung von zwei 10kW-Radiant Energy Vacuum-(„REV“)-Trocknungsgeräten unterzeichnet, die eine sofortige kommerzielle Produktion der in Zusammenarbeit mit EnWave entwickelten Produkte ermöglichen. Der Lizenzpartner hat die Option, beide 10kW-REV-Anlagen innerhalb von sechs (6) Monaten zu einem vorher vereinbarten Preis zu kaufen. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Leasingvertrags und als Bedingung für die Aufrechterhaltung der Gewerbelizenz bemüht sich der Lizenzpartner um die Finanzierung für die Beschaffung einer 120kW-REV-Anlage; diese muss innerhalb von sechs (6) Monaten abgeschlossen werden.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in dreiundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.