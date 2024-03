In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld für Brokerage-Unternehmen seien laut SMC-Research Größe und Kapitalstärke sehr wichtige Faktoren. Der vereinbarte Zusammenschluss mit dem FinTech-Unternehmen Key Way Group bringe NAGA diesbezüglich große Fortschritte. Die Gesellschaft erhalte insgesamt eine Liquiditätsspritze in Höhe von 15 Mio. US-Dollar, zudem verdoppele sich der Jahresumsatz auf einen Wert von ca. 90 Mio. US-Dollar.

Die NAGA Group hat nach Darstellung von SMC-Research eine Fusion mit der Key Way Group vereinbart, die hohe Synergien verspreche. SMC-Analyst Holger Steffen kalkuliert eine hohe Verwässerung ein, sieht die Transaktion aber als strategisch sinnvoll an und hat die Aktie angesichts eines stark reduzierten Kursniveaus von „Hold“ auf „Speculative Buy“ hochgestuft.

Die beiden Parteien sehen laut den Analysten Synergien in Höhe von 10 Mio. US-Dollar p.a., die erwartungsgemäß relativ schnell realisiert werden können, insbesondere durch die Bereitstellung der NAGA Technology für die Kundenbasis von Capex. Die damit einhergehende Verbesserung der Profitabilität, die zusätzlichen Lizenzen vom ADGM in Abu Dhabi und vom FCSA in Südafrika und das komfortable Kapitalpolster sollen im Anschluss für eine dynamische geografische Erweiterung der von NAGA adressierbaren Märkte und kumulierte Erlöse von mehr als 250 Mio. US-Dollar innerhalb von drei Jahren sorgen, so die Analysten.

NAGA positioniere sich damit strategisch zur Erreichung des Ziels, das größte soziale Trading-Netzwerk weltweit aufzubauen, das es den Kunden erlaube, mit Aktien und Kryptoassets zu handeln und dabei Trades zu kopieren, um vom Erfolg anderer zu profitieren. Der neue CEO der Gruppe, Herr Patrascu, sei ein Serien-Entrepreneur mit großer Erfahrung in der Trading-Branche, der bereits zwei erfolgreiche Exits vollzogen habe und der seine Zuversicht in den künftigen Erfolg von NAGA mit einer Investition von 9 Mio. US-Dollar aus seinem Privatvermögen im Rahmen der Transaktion zum Ausdruck bringe.

Der Wermutstropfen für Bestandsaktionäre sei eine starke Verwässerung. Für die Einbringung der Key Way Group sollen bis zu 170,6 Mio. Aktien ausgegeben werden, außerdem seien weitere 20 Prozent des neuen Grundkapitals für einen Aktienoptionsplan vorgesehen.

Obwohl die Analysten ihre Schätzungen für NAGA wegen des neu einkalkulierten Beitrags von Key Way / Capex und der ehrgeizigen Wachstumspläne deutlich angehoben haben, lasse die Verwässerung den fairen Wert je Aktie von 2,80 auf 1,40 Euro sinken. Trotzdem sei die Transaktion strategisch sinnvoll, was auch darin zum Ausdruck komme, dass die Großaktionäre von NAGA ihre Zustimmung signalisiert haben.

Auf Basis eines stark reduzierten Kursniveaus sehen die Analysten signifikantes Aufwärtspotenzial für die Aktie, weshalb sie ihr Urteil von „Hold“ auf „Speculative Buy“ hochstufen. Die spekulative Komponente beruhe darauf, dass der Abschluss der Transaktion noch ausstehe und zudem die öffentlich verfügbare Datenbasis zur Key Way Group noch gering sei.

