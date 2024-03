Eschborn (ots) - Techem, einer der weltweit führenden Serviceanbieter für smarte

und nachhaltige Gebäude, veröffentlicht heute die erste Ausgabe seiner

Trendstudie zur Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Die Studie beleuchtet die

dynamischen Entwicklungen in der Immobilienbranche, die das Jahr 2024 prägen

werden. Insbesondere Nachhaltigkeit und Digitalisierung werden angesichts

steigender Anforderungen an die Dekarbonisierung und zunehmender Regulierung bei

der Umsetzung der Energiewende eine bedeutende Rolle spielen. Die Entwicklungen

in den Bereichen Urbanisierung und Mobilität bleiben auch zukünftig relevant für

die Immobilienbranche.



Zentrale Ergebnisse des Trendradars sind:





1. In der Immobilien- und Wohnungswirtschaft spielen Nachhaltigkeit undökologisches Bauen eine immer größere Rolle. Regulatorische Vorgaben undfinanzielle Anreize fördern den Einsatz erneuerbarer Energien undnachhaltiger Baustoffe. Auch der Trend zum energieautarken Betrieb vonGebäuden wird aufgrund steigender Energiekosten und ambitionierter Klimazielean Bedeutung gewinnen. Einer breiteren Umsetzung stehen Finanzierungsproblemeund Kosten-Nutzen-Überlegungen entgegen.2. Die Immobilienwirtschaft befindet sich inmitten eines digitalenTransformationsprozesses. Digitale Plattformen gewinnen an Einfluss undbieten Chancen für innovative Lösungen und Angebote. Ein zentraler Trend istdabei die Gebäudedigitalisierung. Sie gilt als wichtiger Hebel, um denEnergieverbrauch in Gebäuden zu analysieren und bisher unerschlosseneEinsparpotenziale minimalinvasiv zu heben. Kompatibilitätsprobleme mitbestehenden Systemen und hohe Anfangsinvestitionen stellen Herausforderungendar.3. Die Urbanisierung wird die Immobilienwirtschaft langfristig starkbeeinflussen. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in den Städten steigtweiter. Hier reagiert die Wohnungswirtschaft bereits vereinzelt mitMikrowohnformen. Nachverdichtung und Redevelopment werden daher in dennächsten Jahren stärker in den Fokus rücken.4. Das Thema Mobilität, hier in Form von E-Mobilität und Car-Sharing untersucht,ist für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft relevant - auch wenn andereThemen aktuell eine vergleichsweise höhere Priorität genießen. Der Ausbau derLadeinfrastruktur und die zunehmende Bedeutung des Klimaschutzes könntenjedoch den Trend zur E-Mobilität verstärken. Auch Car-Sharing wird mit Blickauf Nachhaltigkeitsaspekte und eine allgemein veränderte Einstellung zumEigentum künftig an Bedeutung gewinnen. Die Bereitstellung von Parkraum fürCar-Sharing-Fahrzeuge könnte für Immobilienunternehmen Einnahmen generieren,wobei hohe Kosten und begrenzter Platz jedoch Hindernisse darstellen.Matthias Hartmann, CEO von Techem, unterstreicht die Schlüsselrolle derImmobilien- und Wohnungswirtschaft für den Klimaschutz: "Die Immobilienbrancheist sich der Verantwortung bewusst, die Überwindung fossiler Energien durchzukunftsweisende Lösungen effektiv mitzugestalten. Unsere Trendstudie zeigt dieBedeutung nachhaltiger und digitaler Ansätze, die helfen, den Gebäudesektor zudekarbonisieren und zur Verbesserung der Umwelt und Lebensqualität beitragen.Angesichts steigender Energiepreise und ambitionierter Klimaziele ist unsereBranche mehr denn je gefragt, Gebäude neu zu denken und umzurüsten."Über die StudieDie vorliegende Studie zur Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wurde im Zeitraumvon Mai 2022 bis April 2023 durchgeführt und erstreckte sich über mehrerePhasen. Dafür wurden zentrale Branchentrends identifiziert und qualitativeExpertengespräche mit 28 Vertreterinnen und Vertretern der Immobilien- undWohnungswirtschaft geführt. Anschließende Expertengespräche dienten dazu, dieidentifizierten Trends mit Techem-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern zuvalidieren. Abschließend wurde eine quantitative Befragung vonImmobilienexpertinnen und -experten durchgeführt. Das Ergebnis ist einTrendradar, der die 12 Trends in Beziehung zu den Megatrends Nachhaltigkeit,Digitalisierung, Urbanisierung und Mobilität setzt und die Einflussstärke derTrends auf die Branche verdeutlicht.Weitere Informationen zur Trendstudie und den vollständigen Bericht finden Sieauf der Webseite(https://www.techem.com/corp/en/media/studies-surveys/trend-study) von Techem.