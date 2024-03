AKTIE IM FOKUS Empfehlung von Morgan Stanley schiebt UBS auf 16-Jahreshoch Die UBS -Papiere stehen am Freitag nach einem positiven Analystenvotum ganz weit vorne in der Gunst der Anleger an der Schweizer Börse. Die Anteile an Großbank standen mit einem Kursplus von zuletzt fast 4,4 Prozent bei 27,31 Franken an der Spitze …