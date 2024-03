Bitcoin: Bubble-Rallye!!! Und was ist so schlimm daran??? Bitcoin sendet Anzeichen einer finanziellen Blase. Wir beleuchten in dieser Ausgabe, welche Warnsignale es derzeit gibt, und worauf Trader und Investoren jetzt unbedingt achten sollten. Geht die Rallye weiter? Welche Marken können erreicht werden?