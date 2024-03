NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 410 auf 430 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der Vorlage der Jahreszahlen habe das Management des Versicherers mit der Aussage überrascht, dass es ein Wachstum von 10 Prozent erwarte, obwohl es kurz vor Jahresende noch 8 Prozent angekündigt habe, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2024 und 2025./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 13:32 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2024 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 497,8EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2024, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 410

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m