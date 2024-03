New York, NY / 26. Februar 2024 / IRW-Press / – 1847 Holdings LLC („1847“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American:EFSH), eine außergewöhnliche Holdinggesellschaft, die die attraktiven Eigenschaften der Beteiligung an privaten Unternehmen des unteren Mittelstandes mit der Liquidität und Transparenz eines börsennotierten Unternehmens verbindet, gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft 1847 Cabinets Inc, ein Designer, Hersteller und Installateur von Schränken, Türen und Verkleidungen für den Wohnungsbau, die US-Investmentbank Spartan Capital Securities, LLC („Spartan“) beauftragt hat, einen geplanten Börsengang und eine Abspaltung von 1847 Cabinets Inc. in Höhe von 10 Millionen Dollar zu unterstützen. Im Falle einer erfolgreichen Transaktion würde 1847 Cabinets ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen an einer führenden US-Börse werden und so von seinem internen Wachstum und den günstigen Geschäftsaussichten profitieren.

1847 Cabinet Inc. setzt sich aus den Unternehmen Kyle‘s, High Mountain und Innovative Cabinets zusammen. Kyle’s, mit Sitz in Boise (Idaho), bietet eine breite Palette von Baudienstleistungen an, darunter die Planung und den Bau von Küchen- und Badezimmerschränken nach Maß, Lieferung, Montage, Service und Reparatur, verlängerte Garantien und Finanzierung. High Mountain, mit Sitz in Reno (Nevada), hat sich auf alle Aspekte von Tischlereiprodukten und -dienstleistungen spezialisiert, darunter Türen, Türrahmen, Fußleisten, Zierleisten, Schränke, Waschbecken und Schränke für Badezimmer, Bücherregale, Einbauschränke und Kaminverkleidungen sowie die Installation von Fenstern. Innovative Cabinets, ebenfalls in Reno (Nevada) ansässig, ist auf maßgefertigte Schränke und Arbeitsplatten spezialisiert.

Ellery W. Roberts, CEO von 1847, erklärte: „Wir haben bei 1847 hervorragende Geschäftsbereiche und Vermögenswerte aufgebaut und glauben, dass der vorgeschlagene Börsengang und die Abspaltung unserer Tochtergesellschaft 1847 Cabinets uns in die Lage versetzen würde, einen erheblichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Durch eine Abspaltung würden unsere Aktionäre ihr derzeitiges Eigenkapital an 1847 behalten und gleichzeitig einen proportionalen Anteil an 1847 Cabinets auf einer Pre-IPO-Basis erhalten. Es ist bemerkenswert, dass 1847 Cabinets ein kontinuierliches Umsatzwachstum bei steigender Rentabilität erzielt hat. Aufgrund der starken Erfolgsbilanz von 1847 Cabinets glauben wir, dass dies der ideale Zeitpunkt für eine Abspaltung und einen Börsengang von 1847 Cabinets ist, ähnlich wie bei unserem früheren Börsengang und der Abspaltung von 1847 Goedeker‘s. Wir glauben auch, dass diese Transaktion 1847 Cabinets mit zusätzlichem Betriebskapital ausstatten und sein Wachstum weiter beschleunigen würde. Spartan Capital verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Arbeit mit mittelständischen Unternehmen, und wir sind angesichts der soliden Erfolgsbilanz des Unternehmens sehr zuversichtlich, was die Aussichten für diese Transaktion betrifft.“