Gewinnmitnahmen stehen nicht nur bei den Rüstungstiteln auf dem Programm. Der DAX kommt in der neuen Woche schwer aus den Startlöchern und liegt gut eine Stunde nach Handelsstart 0,70 Prozent bei 17.690.20 Punkte im Minus.

Ähnlich wie vo dem Zinsentscheid der EZB dürften die Anleger auch jetzt etwas vorsichtiger sein. Morgen um 14:30 werden die amerikanischen Inflationsdaten für Februar veröffentlicht.

Bayer: Der Bill Anderson der Superlative

Bill Anderson scheint wach geworden zu sein. Nach monatelangem Schweigen, ist er auf einmal redselig geworden und spart auch nicht an Superlativen, wenn es um die Zukunft von Bayer geht.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer macht Fortschritte bei der Entwicklung eines Ersatzstoffes für den kontrovers diskutierten Herbizid Glyphosat. Laut Bill Anderson, dem Vorstandsvorsitzenden von Bayer, in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.), befindet sich diese neue Chemikalie bereits in der Testphase an realen Pflanzen. Bayer plant die Markteinführung des innovativen Produkts für das Jahr 2028, was eine signifikante Neuerung im Bereich der Unkrautbekämpfungsmittel nach drei Jahrzehnten darstellen würde.

Glyphosat, ursprünglich von dem US-amerikanischen Unternehmen Monsanto entwickelt, welches Bayer 2018 für über 60 Milliarden Dollar erwarb, ist seitdem eine finanzielle Last für den Konzern durch kostspielige Rechtsstreitigkeiten. Bayer sieht sich in den USA mit zahlreichen Klagen wegen behaupteter gesundheitlicher Schäden durch Glyphosat konfrontiert.

Um die rechtlichen Herausforderungen in den USA anzugehen, hat Bayer neue Strategien angekündigt, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gerichtssäle umgesetzt werden sollen, um die rechtlichen Risiken und die damit verbundenen Unsicherheiten zu minimieren. Investoren haben Bayer schon länger dafür kritisiert, dass es dem Unternehmen nicht gelungen ist, die Glyphosat-Kontroverse abschließend zu klären. Bis Ende Januar waren etwa 54.000 Fälle noch offen, ein Anstieg um 2.000 Fälle seit Oktober. Die dafür gebildeten Rückstellungen beliefen sich Ende 2023 auf 6,3 Milliarden US-Dollar. Anderson bekräftigte zuletzt, dass Glyphosat sicher sei.

Currys: Weg für JD.com frei?

Im Februar hatte Elliott Advisors, ein US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen, ein erhöhtes Übernahmeangebot in Höhe von etwa 750 Millionen GBP oder 67 Pence pro Aktie vorgelegt. Zuvor hatte das Unternehmen ein Angebot von 62 Pence pro Aktie gemacht.

Jedoch änderte Elliott Advisors am Montag seinen Kurs, nachdem Currys mehrere Annäherungsversuche abgelehnt hatte. "Nach mehreren Versuchen, mit dem Vorstand von Currys in Kontakt zu treten, die alle abgelehnt wurden, ist Elliott Advisors nicht in der Lage, auf der Basis der ihm zur Verfügung stehenden öffentlichen Informationen ein verbessertes Angebot für Currys zu unterbreiten", kommentierte Elliott Advisors.

Currys hatte zuvor erklärt, dass das Angebot von 67 Pence "das Unternehmen und seine Zukunftsaussichten deutlich unterbewertet", und fügte hinzu, dass der Vorstand es einstimmig abgelehnt habe. Zudem hatte JD.com angekündigt, ebenfalls ein Angebot für Currys abzugeben.

Der Rückzug von Elliot setzt die Aktie von Currys unter Druck. Aber vielleicht gibt ja JD.com in den nächsten Tagen ein Angebot ab. Ganz abschreiben sollten Anleger die Aktie noch nicht.

Saudi Aramco: Satte Dividende

Der Öl-Gigant hebt seine Dividendenzahlung auf fast 100 Milliarden US-Dollar an. Trotz rückläufiger Produktion und fallender Preise verzeichnete der Öl- und Gaskonzern den zweithöchsten Gewinn in seiner Unternehmensgeschichte.

Mit einem Gewinn von 121 Milliarden US-Dollar liegt dieser immer noch etwa ein Viertel unter dem Rekordjahr 2022, als Saudi Aramco dank der europäischen Sanktionen gegen Russland 161 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Um die Modernisierung Saudi-Arabiens voranzutreiben, plant Kronprinz Mohammed bin Salman, der beträchtliche Finanzmittel benötigt, die Ausschüttungsquote von Aramco um satte 30 % zu steigern. Konkret werden 97,8 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet, die größtenteils aus staatlichen Institutionen und verbundenen Instituten bestehen.

Idee des Tages: Chancen bei Rheinmetall und Hensoldt? Die Aktien der beiden Rüstungskonzerne starten mit Verlusten in die neue Woche. Allerdings wird in der ersten Abwärtswelle schon wieder zugegriffen, so dass bei Rheinmetall die Runde Marke von 400 Euro gehalten hat. Mit einem geschätzten KGV von 21 für das laufenden Jahr ist die Aktie von Rheinmetall zwar keine absolutes Schnäppchen mehr, hat aber durchaus Potenzial in diesem Jahr noch weiter zu steigen. Zudem dürften im Laufe des Jahres noch eine weitere Menge an Aufträgen herein flattern. Zwar berichtet die Bild-Zeitung über ein weiteres Milliardenloch bei der Bundeswehr, aber die ist ja nicht der einzige Kunde von Rheinmetall. Daher ist der heutige Rücksetzer durchaus eine Überlegung wert. -0,28 % -1,22 % +26,36 % +51,45 % +64,44 % +395,42 % +326,66 % +659,18 % +22.622,85 % ISIN: DE0007030009 WKN: 703000 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max Bei Hensoldt sieht die Lage ähnlich aus. Hier greifen die Anleger nach der ersten Schwächephase auch wieder zu. Allerdings liegt die charttechnische Unterstützung etwas tiefer. Aus diesem Grund ist die Aktie von Rheinmetall mein Tipp des Tages. Die bisherigen Tagestipps in der Übersicht:

Markus Weingran, Leitender Redakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

