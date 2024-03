Toronto (Ontario), 11. März 2024 / IRW-Press / – Predictmedix Inc. („Predictmedix“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PMED) (OTCQB: PMEDF) (FRA:3QP), ein aufstrebender Anbieter von schnellen Gesundheitsuntersuchungslösungen, die auf einer eigenen künstlichen Intelligenz (KI) basieren, gab heute eine strategische Partnerschaft mit den beiden in Virginia ansässigen Unternehmen Samyak Solutions Inc. und Manchester Marketing Group Inc. bekannt. Diese Zusammenarbeit soll den Vertrieb der innovativen Safe Entry Stations von Predictmedix in allen Teilen der USA beschleunigen.

Die von Predictmedix AI entwickelte Safe Entry Station ist eine moderne Gesundheitsuntersuchungslösung, die die Sicherheit erhöht und Gesundheitsrisiken in unterschiedlichen Umgebungen wie Arbeitsplätzen, Bildungsstätten und öffentlichen Einrichtungen verringert.

Die Partnerschaft stellt einen strategischen Schritt zur Erweiterung des Profils von Predictmedix auf dem US-Markt dar. Manchester Marketing wird mit Samyak Solutions Inc. zusammenarbeiten, um die Safe Entry Station im Regierungssegment in den USA zu positionieren.

Darüber hinaus wird Manchester Marketing Group Inc. mit seinem Know-how im Bereich Technologielösungen, seiner umfassenden Reichweite und seinen Marketingfähigkeiten dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz der innovativen Gesundheitsuntersuchungstechnologie zu erhöhen. Abgesehen vom Regierungssegment wurden auch in der Luftfahrt, im Bildungswesen, in der Produktion und im Gesundheitswesen zahlreiche Möglichkeiten identifiziert, an denen zurzeit gearbeitet wird.

Die USA stellen einen bedeutsamen Markt für Gesundheits- und Sicherheitslösungen dar, insbesondere angesichts der aktuellen globalen Gesundheitsprobleme. Predictmedix AI möchte diese Partnerschaften nutzen, um die steigende Nachfrage nach modernen Gesundheitsuntersuchungstechnologien zu decken und sich als führendes Unternehmen in diesem Bereich zu positionieren.

Das Besondere an dieser Zusammenarbeit sind die Regierungskontakte, die Samyak Solutions Inc. und Manchester Marketing Group Inc. einbringen. Mit ihren etablierten Beziehungen zu Regierungsbehörden werden diese Partnerschaften voraussichtlich die Integration der Safe Entry Stations von Predictmedix in ausgewählten öffentlichen Einrichtungen und Regierungsinstitutionen in den gesamten USA ermöglichen.