Coquitlam, BC - 11. März 2024 / IRW-Press / - Nord Precious Metals Mining Inc. (TSXV: NTH) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) („Nord“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien seines Tochterunternehmens Coniagas Battery Metals Inc. („Coniagas“) zur Notierung an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) zugelassen wurden. Es wird erwartet, dass Coniagas ab der Börseneröffnung am 13. März 2024 an der TSXV unter dem Handelssymbol „COS“ gehandelt wird.