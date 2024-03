Die Masterflex SE habe 2023 nach Darstellung von SMC-Research mit ihren Zahlen überzeugt und insbesondere die Profitabilität weiter verbessert. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht dies als Ausdruck eines stabilen, profitablen und wachstumsstarken Geschäftsmodells und erwartet für die Zukunft eine Fortsetzung des positiven Trends.

Wie schon in den Vorjahren, habe Masterflex auch für 2023 sehr überzeugende Zahlen vorgelegt. Auf vorläufiger Basis habe der Umsatz zwar nur um ein knappes Prozent auf 101,1 Mio. Euro gesteigert werden können, doch dafür habe das EBIT zweistellig auf 12,6 Mio. Euro zugelegt. Dies entspreche einer Marge von 12,4 Prozent, die somit zum zweiten Mal hintereinander klar im zweistelligen Bereich gelegen habe. Gegenüber dem Jahr 2020, in dem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie der Tiefpunkt der vorangegangenen Profitabilitätsschwäche erreicht worden sei, habe sich die EBIT-Marge nahezu verdreifacht – und das in einem wirtschaftlichen Umfeld, das von einer Pandemie, von gestörten Lieferketten, dem Ausbruch des Krieges und der Rezession in Deutschland gekennzeichnet gewesen sei.