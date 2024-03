EU-Förderbank gibt Darlehen über 500 Millionen an Chemiekonzern Evonik Für die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa vergibt die Europäische Investitionsbank (EIB) ein Darlehen in Höhe von 500 Millionen Euro an den Chemiekonzern Evonik . Die Finanzierung solle dabei helfen, dass das …