NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex nach den jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 42 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der spanische Modekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aktuell liefen die Geschäfte stark, zudem habe das Management einen optimistischen Ton angeschlagen. Die Expertin verwies auf die Ankündigung außerordentlicher Investitionen zur Unterstützung der Wachstumschancen./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 44,99EUR auf Tradegate (14. März 2024, 11:22 Uhr) gehandelt.