Die Bedeutung von KI im Reputationsmanagement

Braunschweig (ots) - Die Reputation wirkt sich direkt auf den Erfolg aus. Das

setzt Unternehmen unter ständigen Druck, ihr Image zu wahren und zu verbessern.

Künstliche Intelligenz (KI) setzt hierbei neue Horizonte für das

Reputationsmanagement.



Kundenbewertungen, Diskussionen in sozialen Medien und die

Online-Berichterstattung formen das Bild eines Unternehmens in der

Öffentlichkeit. Dieses beeinflusst wiederum das Vertrauen potenzieller Kunden,

die Loyalität der Mitarbeiter und auch das Interesse von Investoren. "In der

digitalen Geschäftswelt verbreiten sich öffentliche Meinungen in

Sekundenschnelle. Eine positive Reputation ist daher so wichtig nie zuvor",

betont Alexander Hundeshagen, CEO der reputativ GmbH. Die Spezialagentur für

Reputationsmanagement aus Braunschweig setzt in ihrer Arbeit für Firmen aller

Größen und Branchen insbesondere auf das Expertenwissen ihrer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter. In verschieden Arbeitsschritten werden sie zudem von

Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt.









Professionelles Reputationsmanagement erfordert je nach Situation und Branche

eine maßgeschneiderte Strategie. Generell empfehlen die Experten der reputativ

GmbH aber unter anderem folgende Schritte: Regelmäßiges Monitoring relevanter

Portale, die Analyse der Aussagen, eine angemessene und zeitnahe Reaktion auf

die Rezensionen - ob positiv oder negativ - sowie die Akquise neuer Bewertungen

und der Aufbau von positivem Content über PR-Maßnahmen.



Der Einsatz von KI ermöglicht in diesem Rahmen neue Horizonte. KI-basierte Tools

bieten die Möglichkeit, online geführte Diskussionen und Kundenbewertungen in

Echtzeit zu erfassen, zu analysieren, auszuwerten und direkt darauf zu

reagieren. "So können negative Tendenzen frühzeitig erkannt und entsprechend

gegengesteuert werden", sagt Alexander Hundeshagen.



Künstliche Intelligenz kann per Mausklick passende Antwortvorlagen liefern, die

auf individuelle Inhalte der Bewertung eingehen und entsprechend der

analysierten Stimmung reagieren: dankbar, mitfühlend oder auch verständnisvoll.

Dieses Community-Management kommt bei vielen Firmen aus Zeitgründen häufig zu

kurz, ist jedoch äußerst wichtig für die Kundenbindung.



"Auch, wenn KI hier eine effektive Unterstützung ist: Die Endkontrolle der

Antworttexte über einen menschlichen Nutzer ist unerlässlich, um eine

angemessene Reaktion sicherzustellen. KI ist dabei als Erweiterung der

Möglichkeiten, nicht aber als Ersatz zu betrachten", erklärt Alexander

Hundeshagen.



Beim Aufbau von positiven Inhalten kann KI zudem bei Recherchen und in der

Content-Erstellung unterstützen. Doch auch hier ist zu beachten, dass die Seite 2 ► Seite 1 von 2

