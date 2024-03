All for One Group SE bestätigt Prognose und zahlt 1,45 Euro Dividende für 2023/24 Die All for One Group SE verzeichnet einen erfolgreichen Abschluss ihrer Restrukturierung und zahlt eine Dividende von 1,45 Euro je Aktie aus. Mit einer Ausschüttungsquote von 64 Prozent und einer starken Nachfrage nach SAP S/4HANA …