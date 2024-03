FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo B vor Zahlen zum ersten Quartal von 325 auf 350 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Volumina normalisierten sich, im laufenden Jahr dürfte der Branchenzyklus letztmals ein Hoch erreichen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit niedrigeren Kapazitäten in der Produktion bei gleichzeitig stabilen Absatzpreisen könnten die Schweden den Zyklus gut bewältigen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 27,15EUR auf Tradegate (18. März 2024, 11:56 Uhr) gehandelt.