Nima Bahrami, CEO des Unternehmens, würdigte auch die hervorragende Resonanz auf das Produkt, wobei die Nachfrage die Prognosen des Unternehmens übertraf. Das Produkt war in ausgewählten kanadischen Geschäften schnell ausverkauft und wurde nachbestellt, was den Appetit des Marktes nach Moodrink zeigt. Dieser strategische Schritt, den Bestand bei UNFI aufzustocken, soll sicherstellen, dass die Kanadier im ganzen Land zuverlässigen Zugang zu Moodrink haben.

Herr Bahrami nutzte die Gelegenheit, um zu betonen, dass die aktuellen Erfolge nur ein Ausgangspunkt für bettermoo(d) sind, und lobte die Errungenschaft von Moodrink, sich eine landesweite Präsenz in den Filialen des weltweit führenden Einzelhändlers für natürliche und biologische Lebensmittel zu sichern. bettermoo(d) ist entschlossen, aus dem jüngsten Erfolg und der bestehenden Dynamik des Unternehmens Kapital zu schlagen, seine Marktpräsenz zu erweitern, neue Unternehmungen in Angriff zu nehmen und den Fokus auf Innovation aufrechtzuerhalten. Dieser proaktive Ansatz zeigt das Engagement des Unternehmens, sein Wachstum und seinen Erfolg in dieser dynamischen Marktlandschaft nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch zu verstärken.

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das mit MoodrinkTM ein nahrhaftes Milchalternativgetränk mit einem revolutionären Geschmack auf den Markt bringt. MoodrinkTM enthält eine Mischung von Kräutern und Blumen, ähnlich dessen, was Kühe vor der Zeit der Massentierhaltung gefressen haben. Ähnlich wie bei reichhaltigen Milchprodukten werden MoodrinkTM pflanzliche Fette und Vitamine hinzugesetzt, sodass die Verbraucher in keiner Weise auf Geschmack verzichten müssen. Der MoodrinkTM ist erst der Anfang der Revolution für bettermoo(d), das in Vancouver ansässige Unternehmen für Milchalternativen.