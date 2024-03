Berlin (ots) - Daten belegen Nutzen von Zeitarbeit im Gesundheitssystem



- Mehr Flexibilität und Effizienz des Gesundheitssystems

- Höhere Versorgungssicherheit von PatientInnen und bessere Betriebsabläufe

- Positiver Deckungsbeitrag möglich, wenn mit externem Fachpersonal mehr

Eingriffe durchgeführt werden



Zeitarbeit im medizinischen Bereich sorgt dafür, dass durch qualifiziertes

Fachpersonal die Patientenversorgung trotz kurzfristiger Lücken in Kliniken und

Krankhäusern gewährleistet ist. Damit widersprechen die Ergebnisse der Erhebung

der öffentlichen Debatte, in der oft von einer Schwächung des Gesundheitswesens

durch Zeitarbeit die Rede ist.





Monatlich sind 1.500 ÄrztInnen und rund 600 Pflegefachkräfte für doctari imEinsatz. Für die Erhebung hat doctari Datensätze von 50.000 ÄrztInnen und 32.000Pflegefachkräften, die bei doctari angestellt sind, analysiert und ausgewertet.Der Marktführer medizinischer Arbeitnehmerüberlassung arbeitet insgesamt mitrund 80.000 aktiven medizinischen Fachkräften zusammen. Mithilfe der Datenergeben sich Einblicke in die Arbeitsrealität einer ganzen Branche. DieErgebnisse widerlegen gängige Mythen zur Zeitarbeit und zeigen, dass Zeitarbeitin der Gesundheitsbranche das Problem des Fachkräftemangels reduziert und allenBetroffenen zahlreiche Vorteile bietet.Mythos: Zeitarbeitende sind schlecht ausgebildetDieser Mythos wird in einem Positionspapier der DeutschenKrankenhausgesellschaft e.V. (DKG) aufgegriffen, das im Februar 2023 im Kontextder Debatte um eine Einschränkung der Zeitarbeit veröffentlicht wurde: "Immerhäufiger berichten Krankenhäuser von unzureichend qualifiziertenLeiharbeitskräften." Die Daten zeigen jedoch, dass bei mehr als 68 Prozent derAnfragen von Kliniken FachärztInnen verlangt werden. Im doctari-Personal-Poolder Pflegefachkräfte haben über zwei Drittel über 10 Jahre und über 40 Prozentmehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Bei den FachärztInnen sieht es ähnlich aus:Die Hälfte von ihnen sind seit mehr als 5 Jahren als Facharzt bzw. Fachärztintätig.Mythos: Zeitarbeitende haben gleiche Rahmenbedingungen wie FestangestellteZeitarbeitende werden eingesetzt, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken. Diemeisten Aufträge von doctari (> 8.000) gelten für einen Tag oder weniger undüber 90 Prozent der Einsätze dauern nicht länger als einen Monat. Zeitarbeitendemüssen längere Strecken in Kauf nehmen und eine geeignete Unterkunft amEinsatzort finden. Im Zeitraum von zwei Monaten hat ein Drittel derdoctari-Fachkräfte über 235 km zurückgelegt. 20 Prozent legten sogar über 315 kmzurück (vom 01.07.2023 bis zum 31.08.2023). Die Rahmenbedingungen sind somit