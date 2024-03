Leistungsstarke und energieeffiziente Lösungen für große CSPs und NSPs beinhalten einen kompletten Stack von Next Gen NVIDIA GPUs und CPUs mit der NVIDIA Quantum X800 Plattform und NVIDIA AI Enterprise 5.0

SAN JOSE, Kalifornien, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- NVIDIA GTC 2024, -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt neue KI-Systeme für groß angelegte generative KI an, die mit NVIDIAs nächster Generation von Rechenzentrumsprodukten arbeiten, darunter der neueste NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip, der NVIDIA B200 Tensor Core und B100 Tensor Core GPUs. Supermicro verbessert seine aktuellen NVIDIA HGX H100/H200 8-GPU Systeme, um sie für die NVIDIA HGX B100 8-GPU vorzubereiten und um B200 zu unterstützen, was zu einer verkürzten Lieferfrist führt. Darüber hinaus wird Supermicro seine breite Palette an NVIDIA MGX-Systemen durch neue Angebote mit dem NVIDIA GB200 weiter ausbauen, darunter das NVIDIA GB200 NVL72, eine komplette Rack-Lösung mit 72 NVIDIA Blackwell GPUs. Supermicro erweitert seine Produktpalette außerdem um neue Systeme, darunter das flüssigkeitsgekühlte 4U NVIDIA HGX B200 8-GPU-System.