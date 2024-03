- Die Erzprobe wird für erweiterte Materialverarbeitungstests im Rahmen der Optimierungsmaßnahmen für die Vormachbarkeitsstudie verwendet

- Das Testprogramm wurde in Zusammenarbeit mit dem strategischen Investor Rio Tinto entwickelt und freigegeben

20. März 2024 / IRW-Press / - Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML) (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zuge seines Spiralbohrprogramms im Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder Projekt) in Malawi 30 Tonnen Erz gewonnen, verschickt und an die Firma Paterson & Cooke (P&C) übergeben hat. Die im südafrikanischen Kapstadt ansässige Firma P&C nimmt als technisches Beratungsunternehmen im Bergbausektor eine führende Rolle ein.

Das gewonnene Material ist repräsentativ für das Erz, das voraussichtlich in den ersten zehn Jahren des Förderbetriebs abgebaut wird. Es wird für erweiterte Tests im Labormaßstab verwendet, um die technischen Komponenten der bereits angekündigten Vormachbarkeitsstudie (PFS) für Kasiya zu optimieren. Dazu zählen Pumparbeiten in größerem Umfang, die Eigenschaften des Bergematerials und die Entwässerung.

Abbildung 1: Die 30 Tonnen schwere Probe aus Kasiya wird bei Paterson & Cooke angeliefert

Managing Director Frank Eagar meint dazu: „Ich muss unseren Geologen und Logistikern großes Lob aussprechen. Sie haben in sehr kurzer Zeit diese große repräsentative Probe erfolgreich aus dem Projekt Kasiya gewonnen und an Paterson & Cooke geliefert. Dies ist ein wesentlicher Schritt in der laufenden Projektumsetzung. Vor allem wird damit auch die Effektivität des tagtäglichen Einsatzes unseres strategischen Investors Rio Tinto in technischen Belangen deutlich, der Sovereign bei der Optimierung des Projekts Kasiya tatkräftig unterstützt und dazu beiträgt, dieses erstklassige Projekt rasch ins Erschließungsstadium zu überführen.“