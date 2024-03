- Frequentis' digitale Anwendung reduziert den Aufwand zur Erstellung eines Specific-Operations-Risk-Assessments (SORA) um bis zu 75%

- Automatische Risikobewertung ermöglicht den skalierbaren Betrieb von Drohnen in der "Specific"-Kategorie

- Weltweit erster automatisierter und digitaler Risikoanalyse-Service als Erweiterung eines UTM-Systems

Frequentis, skyzr & Oro Navigacija

Oro Navigacija, die litauische Flugsicherung, erweitert seine Drohnenmanagement-Lösung (Uncrewed Traffic Management – UTM) von Frequentis mit einem digitalen und automatisierten Risiko­bewertungstool zur schnelleren Einstufung des von einem Drohnenflug ausgehenden Risikos in die jeweilige "Specific"-Kategorie. Auch zur Ermittlung und Definition von Risiko-Mitigationsmaßnahmen wird das Tool künftig eingesetzt.

Die digitale Applikation von skyzr, eine Tochterfirma der Frequentis AG, ist die weltweit erste Anwendung für automatisierte Risikoanalyse, die Drohnenbetreiber:innen bei der Erstellung einer SORA entsprechend den Richtlinien der Gemeinsamen Regulierungsbehörden für Unbemannte Systeme (JARUS) und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) unterstützt, und die Bearbeitungszeit um bis zu 75% reduziert.

Die Applikation "wingman" wird als Web- und Mobil-freundliche Anwendung zur Verfügung gestellt und kann in das künftige litauische UTM-System integriert werden, sobald dieses in Betrieb ist. Die Erweiterung des UTM-Systems folgt der Strategie der Oro Navigacija, als One-Stop-Shop-Serviceanbieter weitere drohnenspezifische Services in Litauen anzubieten, um kommerzielle und behördliche Drohnenflüge skalierbar zu ermöglichen.

"In Litauen, wie auch im Rest der Welt, steigt der kommerzielle und behördliche Bedarf an skalierbaren Drohnenoperationen. Daher freuen wir uns, die litauische Drohnenindustrie zu unterstützen, indem wir "wingman" als ersten zusätzlichen Service anbieten, um die Aufwände für Risikobewertungen und die damit verbunden Genehmigungen stark zu reduzieren", sagt Saulius Batavičius, CEO Oro Navigacija. "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Frequentis fortzusetzen, indem wir unser aktuelles UTM-Serviceportfolio erweitern und dabei die Erfahrungen von Frequentis aus anderen Drohnen-Integrationsprojekten nutzen und gleichzeitig die spezifischen Bedürfnisse unseres Luftraums berücksichtigen."