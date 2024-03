Hamburg (ots) - Ein Drittel der Bankkunden in Deutschland fühlt sich nach

Cyberattacken von ihrer Bank nicht wirksam unterstützt. In anderen Ländern in

Europa nehmen die Kunden den Support nach einem Hacker- oder Phishing-Angriff

positiver wahr. Hiesige Banken nutzen noch nicht alle Möglichkeiten, das

Negativerlebnis Cyberattacke in ein positives Service-Erlebnis zu verwandeln.

Das ergibt die Studie "Digital Banking Experience Report 2023" (https://www.sopr

asteria.de/newsroom/publikationen/studien/free/digital-banking-experience-report

-2023) von Sopra Steria. Marktforscher Ipsos hat 11.300 Bankkundinnen und

-kunden in neun Ländern befragt, 2.000 davon in Deutschland.



Die gute Nachricht: Bankkundinnen und Bankkunden in Deutschland sind seltener

Opfer von Cyberattacken als Kunden in anderen Ländern Europas. 15 Prozent geben

an, Opfer von Hackerangriffen auf Kontodaten oder von Identitätsdiebstahl

gewesen zu sein. Bei sechs Prozent der Kunden waren diese Angriffe erfolgreich,

führten also zu ungewollten Zugriffen auf Konto- oder Karteninformationen. Das

sind die niedrigsten Werte aller neun untersuchten Länder. Zum Vergleich: In

Frankreich gaben mit 15 Prozent mehr als doppelt so viele Kunden an, dass ihre

Bankdaten bereits einmal erfolgreich gehackt wurden.







asteria.com/images/librariesprovider2/sopra-steria-de-images/pi-bilder/240320_in

fografik-dbx-report-kundenperspektive-deutschland-a.jpg)



Das Telefon oder der Geldautomat sind nach wie vor die schwächsten Glieder im

Sicherheitskreislauf von Banken. Mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher

Intelligenz steigt das Risiko von Phishing und Identitätsdiebstahl derzeit an.

40 Prozent der Führungskräfte von Banken befürchten, dass ihre Institute durch

KI-Technologien wie ChatGPT einem größeren Risiko eines erfolgreichen

Cyberangriffs ausgesetzt sind. Das ergibt eine Bankenbefragung von Forrester für

den Digital Banking Experience Report.



"Mithilfe von KI können Hacker zum Beispiel automatisiert auf

Schwachstellensuche gehen. Es kommt damit noch stärker darauf an, zu schauen,

mit welchen Bedrohungsszenarien die Bank und ihre Kunden es künftig zu tun

haben, um entsprechend gerüstet zu sein", sagt Dr. Hermann Hienz, Leiter Cyber

Security im Geschäftsbereich Banking von Sopra Steria.



Sicherheitsvorkehrungen werden nicht als Last wahrgenommen



Als vertrauenswürdiger Finanzdienstleister sollten Banken in Deutschland zudem

Sicherheitsthemen aktiv kommunizieren und Vorfälle für die Kundenbindung nutzen.

41 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass ihre Bank wirksam gehandelt hat, Seite 2 ► Seite 1 von 2

