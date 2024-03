NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zeal Network nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe 2023 die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die entsprechende Zielvorgabe des Anbieters von Online-Lotterien für 2024 sei solide./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 04:12 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 04:12 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 29,15EUR auf Tradegate (20. März 2024, 12:21 Uhr) gehandelt.