FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kering von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 405 auf 346 Euro je Aktie gesenkt. Der Luxuskonzern habe mit dem Umsatzeinbruch im ersten Quartal erneut enttäuscht, schrieb Analystin Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies verdeutliche weiterhin, dass eine positive Wende der Hauptmarke Gucci auf sich warten lasse und die nun erhältlichen Kollektionen des neuen Kreativdirektors noch nicht gut ankämen. Auch die schwache Entwicklung in der Hauptregion Asien-Pazifik sieht die Expertin negativ, was auf ein schwaches Verbrauchervertrauen hinweise. Sie senkte ihre Schätzungen./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 16:44 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 16:58 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 379,2EUR auf Tradegate (20. März 2024, 19:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m