Japan Airlines kauft 42 Passagierjets von Airbus und Boeing Die Fluggesellschaft Japan Airlines will 42 neue Jets von Airbus und Boeing kaufen. Die Bestellung bei Airbus umfasst 21 Langstreckenflugzeuge vom Typ A350-900 und elf A321neo-Mittelstreckenjets, wie die Gesellschaft am Donnerstag in Tokio …