"Ausgezeichnete dunkelgrüne Nachhaltigkeitsfonds nur anzubieten, reicht nicht. Es ist wichtig, dass wir uns intensiv und persönlich um unsere Vertriebspartner:innen im Bereich Banken, Sparkassen, Versicherungen und Vermittler:innen kümmern", erklärt Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD. "Auf unserer Agenda für 2024 stehen: Mehr Kundenorientierung, mehr Transparenz, mehr Verlässlichkeit, mehr Kommunikation, mehr Service und am Ende auch noch mehr Streben nach konsequenter Nachhaltigkeit. Die neue Vertriebsstruktur ist ganz wesentlich auf die bestmögliche Begleitung unserer Vertriebspartner:innen zugeschnitten."



Die neue Struktur/das Team:



Die drei neuen Vertriebsprofis übernehmen gemeinsam mit Marcus Langer, der bereits seit 2011 bei ÖKOWORLD ist, gleichberechtigt die Verantwortung für die neu eingerichteten Vertriebsregionen "Nord", "Mitte/West", "Mitte/Ost" und "Süd". Sie alle berichten direkt an den ÖKOWORLD Vorstand Torsten Müller.

Region Nord



Bereits seit Jahresanfang ist Daniel Körber als Regionaldirektor Banken- und Vermittlervertrieb bei der ÖKOWORLD AG für die Region "Nord" verantwortlich, in der er durch seine vorherige Tätigkeit fest verwurzelt ist. In den letzten 15 Jahren war er als Abteilungsdirektor bei der DekaBank tätig, zuletzt im Bereich Private Banking und Wealth Management. Darüber hinaus qualifizierte er sich zum Certified Expert in Sustainable Finance an der Frankfurt School of Finance & Management.



Region Mitte/West



Ab dem 01. Mai 2024 vervollständigt Marcel Blumenthal das Vertriebsteam und übernimmt als Regionaldirektor Banken- und Vermittlervertrieb die Verantwortung für die Region "Mitte/West". Blumenthal war viele Jahre für GLS Investments im Banken- & Vermittlervertrieb aktiv. Davor war er als Berater bei der Laureus AG Privat Finanz sowie bei der Dortmunder Volksbank.



Region Mitte/Ost



Marcus Langer ist bereits seit 2011 bei ÖKOWORLD. Er betreut weiter bestehende Kontakte und übernimmt die Verantwortung für die Region "Mitte/Ost". Direkt nach dem Studienabschluss zum Diplom-Volkswirt startete Langer in der Zurich Gruppe für die Zürich Investmentgesellschaft als Finanzdienstleistungsspezialist. Zur ÖKOWORLD gekommen ist er über die Deltalloyd Lebensversicherung GmbH, deren Partner er als Key Accounter deutschlandweit betreute, und die Universal Investment.



Region Süd



Thomas Keymel ist seit dem 01.02.2024 Regionaldirektor Banken- und Vermittlervertrieb für die Region "Süd". Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank absolvierte Keymel das Studium zum diplomierten Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance & Management. In der Folge war er für mehrere Gesellschaften im Bereich "Bankassurance" in der Betreuung von großen, nationalen und internationalen Vertriebspartnern verantwortlich.

Um dem in den vergangenen Jahren rasant gewachsenen Volumen der ÖKOWORLD Fonds und den damit verbundenen Informationsbedürfnissen der Banken, Sparkassen, Versicherungen und Vermittlern Rechnung tragen zu können, wird am Firmensitz in Hilden zusätzlich noch ein Vertriebsinnendienst neu installiert. Drei Mitarbeitende, die bereits seit vielen Jahren zum ÖKOWORLD-Team gehören, bieten künftig den Partnern von ÖKOWORLD einen neuen vertriebsunterstützenden Service. Petra Ernhardt hat die Leitung des Innendienstes Banken- und Vermittlervertrieb übernommen. Eva Terasa und Frank Schell sind ebenfalls in das neue Team Vertriebsinnendienst gewechselt.



Über ÖKOWORLD:



Die ÖKOWORLD AG mit Konzernsitz in Hilden ist weltweit einmalig. Aus dem Klima- & Umweltprotest der 70er Jahre ist im Laufe vieler Jahre ein börsennotiertes, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen hervorgegangen, das seinen Kunden und Kundinnen die Möglichkeit einer langfristig wertsteigernden und zugleich 100prozentig nachhaltigen Geldanlage bietet. Die ÖKOWORLD-Fonds und Versicherungsprodukte investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. Zum 31. Dezember 2023 betrug das Gesamtvolumen aller von ÖKOWORLD konzipierten Investmentfonds 3.044,77 Millionen Euro. ÖKOWORLD Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Bei Stiftung Warentest erhielt beispielsweise im September 2023 der Fonds ÖKOVISION CLASSIC mit "94 Prozent Nachhaltigkeit" die beste Bewertung.



Pressekontakt:



Jürgen Homeyer

Tel. +49 211 210738-10

mailto:Juergen.Homeyer@oekoworld.com



