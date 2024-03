Hilden (ots) - ÖKOWORLD baut seinen Vertrieb deutlich aus und führt eine neue

regionale Vertriebsstruktur ein.



Die erfahrenen Finanzmarkt- und Vertriebsprofis Marcel Blumenthal, Thomas Keymel

und Daniel Körber verstärken als neue Regionaldirektoren den Pionier für

"dunkelgrüne" Geldanlage.



"Ausgezeichnete dunkelgrüne Nachhaltigkeitsfonds nur anzubieten, reicht nicht.

Es ist wichtig, dass wir uns intensiv und persönlich um unsere

Vertriebspartner:innen im Bereich Banken, Sparkassen, Versicherungen und

Vermittler:innen kümmern", erklärt Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD. "Auf

unserer Agenda für 2024 stehen: Mehr Kundenorientierung, mehr Transparenz, mehr

Verlässlichkeit, mehr Kommunikation, mehr Service und am Ende auch noch mehr

Streben nach konsequenter Nachhaltigkeit. Die neue Vertriebsstruktur ist ganz

wesentlich auf die bestmögliche Begleitung unserer Vertriebspartner:innen

zugeschnitten."





Die neue Struktur/das Team:Die drei neuen Vertriebsprofis übernehmen gemeinsam mit Marcus Langer, derbereits seit 2011 bei ÖKOWORLD ist, gleichberechtigt die Verantwortung für dieneu eingerichteten Vertriebsregionen "Nord", "Mitte/West", "Mitte/Ost" und"Süd". Sie alle berichten direkt an den ÖKOWORLD Vorstand Torsten Müller.Region NordBereits seit Jahresanfang ist Daniel Körber als Regionaldirektor Banken- undVermittlervertrieb bei der ÖKOWORLD AG für die Region "Nord" verantwortlich, inder er durch seine vorherige Tätigkeit fest verwurzelt ist. In den letzten 15Jahren war er als Abteilungsdirektor bei der DekaBank tätig, zuletzt im BereichPrivate Banking und Wealth Management. Darüber hinaus qualifizierte er sich zumCertified Expert in Sustainable Finance an der Frankfurt School of Finance &Management.Region Mitte/WestAb dem 01. Mai 2024 vervollständigt Marcel Blumenthal das Vertriebsteam undübernimmt als Regionaldirektor Banken- und Vermittlervertrieb die Verantwortungfür die Region "Mitte/West". Blumenthal war viele Jahre für GLS Investments imBanken- & Vermittlervertrieb aktiv. Davor war er als Berater bei der Laureus AGPrivat Finanz sowie bei der Dortmunder Volksbank.Region Mitte/OstMarcus Langer ist bereits seit 2011 bei ÖKOWORLD. Er betreut weiter bestehendeKontakte und übernimmt die Verantwortung für die Region "Mitte/Ost". Direkt nachdem Studienabschluss zum Diplom-Volkswirt startete Langer in der Zurich Gruppefür die Zürich Investmentgesellschaft als Finanzdienstleistungsspezialist. ZurÖKOWORLD gekommen ist er über die Deltalloyd Lebensversicherung GmbH, deren