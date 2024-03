München, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) - Das Food-Startup baut sein

Produktangebot in Deutschland weiter aus und stellt bei Edeka eine neue

Produktlinie moderner und leckerer pflanzlicher Bratwürste vor



Die nächste Ära des pflanzlichen Genusses bricht an: Tindle Foods (https://c212.

net/c/link/?t=0&l=de&o=4121181-1&h=1430018704&u=https%3A%2F%2Ftindle.com%2Fde%2F

&a=Tindle+Foods) führt die neue Produktlinie "Tindle Bratwurst" auf dem

deutschen Markt ein. Diese wird die drei Varianten "Bratwurst Hähnchen Art",

"Käse-Bratwurst" und "Chili-Bratwurst" enthalten. Die TiNDLE Bratwurst wird ab

März 2024 zunächst in einigen Regionen der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4

121181-1&h=2971576051&u=https%3A%2F%2Fwww.edeka.de%2F&a=Edeka erhältlich sein

und ist ab sofort für alle Einzelhändler bestellbar.







Convenience-Bereich Lebensmittel mit unvergleichlichem Geschmack bei höchster

Qualität zu entwickeln. Mit der Einführung neuer Produkte wie der

Käse-Bratwurst, der ersten veganen Option ihrer Art in dieser Kategorie, bleibt

Tindle damit seinen Wurzeln treu.



Mit der neuen Range legt das internationale Start-Up den rustikalen, deutschen

Klassiker, der mittlerweile fester Bestandteil des pflanzlichen Sortiments ist,

neu auf. Die Bratwurst Hähnchen Art ist eine genussvolle Ergänzung in der

täglichen Küche, während die Chili-Bratwurst mit ihrem würzigen, fleischigen

Chili-Innenleben auch für sich alleine steht. Alle neuen Tindle Bratwürste

zeichnen sich durch einen innovativen Darm auf Algenbasis aus, der für einen

knackigen Biss und besten Geschmack sorgt. Hergestellt aus einfachen,

hochwertigen, nicht gentechnisch veränderten Zutaten wie Sojaprotein,

Kokosnussöl und Haferfasern, sind die Bratwürste von Tindle auch eine gute

Quelle für Proteine und Ballaststoffe. Da sie aus pflanzlichen Zutaten

hergestellt werden, enthalten die Bratwürste außerdem weniger gesättigte Fette

als Bratwürste auf tierischer Basis.



Die Bratwürste sind die ersten neuen Produkte der Marke im deutschen

Einzelhandel seit der Einführung von Tindle Hähnchen in den EDEKA-Märkten im

vergangenen Jahr. In diesem Monat startet Tindle eine neue Partnerschaft mit dem

Distributor Wolf Essgenuss (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4121181-1&h=2436

207968&u=https%3A%2F%2Fwolf-essgenuss.de%2F&a=Wolf+Essgenuss) , einem der

Marktführer im Wurstsegment. Wolf Essgenuss wird die Expansion der Marke in die

Vertriebskanäle des Einzelhandels mit seiner umfangreichen Erfahrung in der

Logistik unterstützen.

