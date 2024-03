Sperrfrist: 21.03.2024 10:30

Neumünster (ots) - In Neumünster entsteht ein Leuchtturmprojekt für die

Produktion von grünem Wasserstoff. Heute gaben INFENER CEO Joel Vogl und

Oberbürgermeister Tobias Bergmann auf einer Pressekonferenz den Startschuss für

die Umsetzung. Der geplante INFENER Hub soll ab 2026 mit einer installierten

Elektrolysekapazität von 50 Megawatt (MW) jährlich bis zu 5.000 Tonnen grünen

Wasserstoff produzieren. Das futuristische Design wurde vom Hamburger

Architektur- und Design-Büro Hadi Teherani entworfen. Außergewöhnlich ist auch

der ganzheitliche Ansatz, der den Hub zu einem Vorzeigeprojekt der dezentralen

Wasserstoff-Kreislaufwirtschaft macht. Der Baustart für die Anlage auf einer

29.000 Quadratmeter großen Fläche ist noch für dieses Jahr geplant. Die Kosten

belaufen sich voraussichtlich auf 133 Millionen Euro.





"Unser Ziel ist es, mit unserem Hub eine weltweit einmalige nachhaltige undregionale Wertschöpfungskette aus grüner Wasserstoff-Erzeugung zu schaffen," soINFENER CEO und Co-Founder Joel Vogl.Schleswig-Holstein produziert deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien, alses selbst verbraucht. INFENER möchte diesen Überschuss nutzen, um grünenWasserstoff zu produzieren und das Stromnetz gezielt zu stabilisieren und zuentlasten. Dank der Integration eines Langzeitspeichers in Form von Wasserstoff,der den überschüssigen Grünstrom effizient zwischenlagert, wird der Hub alsogezielt netzdienlich arbeiten. Der für die Elektrolyse benötigte grüne Strom fürdie Produktion des Hubs wird auch aus Direktverträgen (PPAs) mit regionalenWind- und Photovoltaikanlagen kommen. Hier kommt INFENER die Beteiligung an derHadi Teherani Solar GmbH (HTS) zugute, die in den nächsten Jahren den Zugriffauf PV-Neuprojekte sicherstellen wird.Auch Abnehmer sind in Neumünster bereits gefunden, darunter unter anderemHypion, die erste Wasserstofftankstelle für den Lkw-Verkehr.INFENER plant, Hubs in ganz Europa zu bauen und damit zur Dekarbonisierung undzur Erreichung der EU-Wasserstoffstrategie beizutragen.Die Pressemitteilung in voller Länge und Bilder des Hubs finden Sie auch aufwww.INFENER.com (http://www.infener.com/) .