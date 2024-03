FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Talanx von 59 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Das ökonomische Ergebnis des GJ 2023 ist noch besser als das in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Ergebnis", schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank höherer Gewinnschätzungen steigt der faire Wert./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 12:05 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 12:14 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 70,35EUR auf Tradegate (21. März 2024, 13:16 Uhr) gehandelt.