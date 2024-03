Freilassing (ots) - Seit August 2023 ist Traders Place mit Sitz im bayerischenFreilassing aktiv und hat sich zum Ziel gesetzt, die beste Lösung am deutschenOnline-Broker-Markt anzubietenDer neue deutsche Online-Broker "Traders Place" ( http://www.tradersplace.de/ )bietet ab sofort auch den Handel mit Kryptowährungen an. Die Plattform istderzeit der einzige Anbieter am Markt, der das vollwertige Portfolio einesklassischen Brokers mit dem günstigen Handel von Neo-Brokern verbindet. Anlegerkönnen nun rund um die Uhr neben Aktien, ETFs, Fonds, Derivaten und Anleihenauch mehr als 30 verschiedene Kryptos wie Bitcoin, Ethereum, Solana oder Ripplekaufen und verkaufen - alles in einem Depot. "Ab einem Ordervolumen in Höhe von500 Euro fallen bei uns keine Transaktionsgebühren an - es wird lediglich einmarktüblicher Spread wie auch beim Handel von Wertpapieren an einer Börseverrechnet", betont Ernst Huber, Gründer und CEO von Traders Place ...>> Pressetext & Fotos: https://www.pressefach.info/tradersplacePressekontakt:Ernst Huber, Gründer und CEO: +49(0)8654 682450, mailto:presse@tradersplace.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171493/5740707OTS: Traders Place GmbH & Co. KGaA