NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering anlässlich der jüngsten Äußerungen zur Umsatzentwicklung im ersten Quartal von 480 auf 440 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. In Anbetracht des Ausmaßes der erwarteten Erlösrückgänge sei nun eine drastischere Lösung für Gucci erforderlich, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entgegen den Plänen des Managements sei jetzt gegebenenfalls ein großer Neustart der Marke unter Kreativdirektor Sabato De Sarno möglich. Denn die Produkte des alten, von dem seinerzeitigen Kreativdirektor Alessandro Michele geprägten Stils verkauften sich schlechter als erwartet./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 02:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 02:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 371,3EUR auf Tradegate (22. März 2024, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 440

Kursziel alt: 480

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m