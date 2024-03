NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 135 auf 120 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Geschäftsquartal ein etwas besseres Ergebnis erzielt als erwartet, schrieb Analystin Brooke Roach in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Ausblick auf das letzte Geschäftjahresviertel leicht gesenkt worden wegen Währungseffekten und der schwächeren EMEA-Region. Zudem erwarte das Unternehmen für das erste Halbjahr des kommenden Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang. Trotz des durchwachsenen Zwischenberichts gehen sie weiter konstruktiv an die Nike-Aktien heran./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 00:13 / MDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,81 % und einem Kurs von 87,05EUR auf Tradegate (22. März 2024, 09:39 Uhr) gehandelt.



