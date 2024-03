FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Talanx in einer ersten Reaktion auf vorgelegte Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Ausblick habe sich verbessert, doch der Konsens habe dies schon vorweg genommen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv seien das Industriegeschäft, verbesserte Reserven und die Dividendenpläne. Das heimische Konsumentengeschäft übe aber weiter Druck aus./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 71,25EUR auf Tradegate (22. März 2024, 15:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Hadley Cohen

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m