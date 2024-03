Langfristig unterliegt der Mais-Future sehr hohen Schwankungen, innerhalb dessen sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechseln. Die letzte große Aufwärtsbewegung erfolgte zwischen Ende 2020 und April 2022 und reichte an grob 663 US-Cents heran. Nach monatelangen Gezerre in diesem Bereich schmissen Bullen schlussendlich hin und ließen den Mais-Future zuletzt auf die Horizontalunterstützung aus Ende letzten Jahres um 420 US-Cents und damit das 38,2 % FIbonacci-Retracement fallen. Die an dieser Stelle eingeleitete Gegenbewegung hält nun einen Monat an und könnte unter günstigen Umständen weiter ausgebaut werden.

Bullen dominieren kurzfristig