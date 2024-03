TORONTO und HAIFA, Israel, 22. März 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein bahnbrechendes biopharmazeutisches Unternehmen, das Therapien im Bereich der regenerativen Medizin entwickelt, ist stolz darauf, ein strategisches Dienstleistungsabkommen mit Vivox Ltd. ("Vivox") bekannt zu geben, einem führenden Anbieter von Tierversuchen und Dienstleistungen für Biotech- und Pharmaunternehmen in Israel. Diese groß angelegten Tierversuche sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Einreichung eines IND-Antrags (Investigational New Drug) in den USA für die ExoPTEN-Therapie von NurExone zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen (SCI).

Die Vereinbarung sieht vor, dass Vivox für NurExone die Dienstleistungen eines Auftragsforschungsinstituts (Contract Research Organization, CRO) erbringt. Dies ist die Voraussetzung für den Beginn von Humanversuchen im Rahmen der geplanten IND. Der Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen umfasst die Durchführung von Experimenten durch Vivox an insgesamt 100 Ratten, aufgeteilt in 5 verschiedene Experimente. Jedes Experiment beinhaltet eine umfassende Betreuung und Überwachung der Ratten. In den Experimenten erhält ein Teil der Versuchspersonen den Wirkstoff ExoPTEN und eine zweite Gruppe ein Placebo und/oder naive Exosomen (ohne den PTEN-Wirkstoff). Die typische Behandlungsdauer beträgt etwa 2 Monate. Ziel dieser Versuchsreihe ist es, die optimale Dosierung von ExoPTEN in verschiedenen pharmakologisch relevanten Nagetiermodellen des Rückenmarks zu ermitteln. Die Vereinbarung unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, innovative Therapien für SCI voranzutreiben.

"Wir freuen uns, Vivox mit der Durchführung einer Reihe von genau überwachten Experimenten an einer großen Gruppe von Labortieren als Teil der ExoPTEN IND-Studien zu beauftragen. Die Tests werden die Mobilität, das Verhalten sowie die motorische und sensorische Erholung von Ratten nach einer Rückenmarksverletzung und der Behandlung mit ExoPTEN umfassen", sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. "Wir gehen davon aus, dass diese unabhängige und detaillierte Analyse die ermutigenden Ergebnisse, die in zahlreichen Laborexperimenten beobachtet wurden, untermauern und erweitern wird."