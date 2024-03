MANNHEIM (dpa-AFX) - Fuchs-Chef Stefan Fuchs hat Aktien des Unternehmens für mehr als eine Million Euro verkauft. Am vergangenen Freitag seien Papiere für einen Gesamtwert von 1,3 Millionen Euro zu einem Durchschnittskurs von 45,15 Euro veräußert worden, teilte das Unternehmen am Montagabend in einer Pflichtmitteilung mit. Der Schlusskurs der Vorzugsaktien auf Xetra hatte an diesem Tag bei 45,80 Euro gelegen. Vorstandsmitglied Ralph Rheinboldt trennte sich einer weiteren Mitteilung zufolge an diesem Montag von Fuchs-Papieren im Wert von knapp 207 000 Euro für durchschnittlich 45,91 je Anteilschein./he/bek

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 45,82EUR auf Tradegate (25. März 2024, 20:49 Uhr) gehandelt.