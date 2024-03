Die Deutschen halten sich derzeit im Konsum sehr zurück und haben die höchste Sparquote seit 16 Jahren. Dieses Geld will investiert werden. Zumindest ein großer Teil davon gelangt durch breite Anlageprodukte wie ETFs oder Fonds in den Aktienmarkt. Zwar ist dies keine vollständige Erklärung der andauernden Rally, dürfte aber gerade auf die jetzige Phase aus kleinen Kurssteigerungen bei abflachender Volatilität passen.

Elektromobilität – erst erlebte die neue Technologie einen Boom, nun reihen sich eine enttäuschende Zahl und eine ernüchternde Nachricht an die andere. Auf der einen Seite stehen die E-Autos bei den Herstellern und können nur noch mit hohen Rabatten an die Käufer gebracht werden. Zum anderen haben es junge Unternehmen in diesem Sektor immer schwerer. Das US-Startup Fisker steht nach nicht mal 20 Jahren vor dem Aus. Vor drei Jahren notierte die Aktie noch bei 28 Dollar, jetzt ist sie mit acht Cent vom Handel ausgesetzt worden.

Es ist ein weiterer Schuss vor den Bug eines Sektors, der sich gerade fragen muss, welcher Weg in die mobile Zukunft der richtige ist. Auch wenn alle wissen, dass fossile Energieträger gerade nicht das Mittel der Wahl sind, den Klimawandel aufzuhalten, aus ökonomischer Sicht hat die Branche gerade ein Riesenproblem und eine Lösung scheint nicht in Sicht.