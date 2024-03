FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von KWS Saat haben am Dienstag ihre Kurskonsolidierung der vergangenen Wochen beendet und den höchsten Stand seit Anfang Februar erreicht. Triebfeder der Erholung ist der Verkauf des Mais-Geschäfts inklusive Lizenzen in Südamerika.

Am Vormittag stiegen die Anteilsscheine in der Spitze bis auf 51,20 Euro. Zuletzt gewannen sie auf dem ersten Platz im SDax 7,7 Prozent auf 50,3015 Euro, während der Nebenwerteindex ein Plus von 0,6 Prozent verbuchte. KWS Saat bewegen sich zudem an der oberen Begrenzung ihres seit Anfang 2023 bestehenden Abwärtstrends und könnten diesen nun brechen.