HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Schlussquartal sei mit Blick auf die Profitabilität 2023 das schwächste gewesen, schrieb Analyst Stefan Augustin am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die operative Ergebnismarge (Ebit) habe enttäuscht. Vor diesem Hintergrund erscheine der Ausblick des Baumaschinen-Herstellers auf 2024 überraschend positiv./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 17,50EUR auf Tradegate (26. März 2024, 11:40 Uhr) gehandelt.