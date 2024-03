BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat die staatlichen Auflagen in der Corona-Pandemie verteidigt. "In der Rückschau können wir mit Erleichterung feststellen, dass unser Land die Corona-Pandemie und ihre Folgen gut bewältigt hat", sagte Haßelmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die getroffenen konsequenten Maßnahmen haben sehr vielen Menschen das Leben gerettet."

Haßelmann dankte insbesondere den Menschen im Gesundheitswesen für ihren Einsatz. "Gemeinsam mit dem RKI, mit den Menschen in Wissenschaft und Forschung, haben sie mit aller Kraft versucht, die Pandemie zu bekämpfen und weitere Opfer zu verhindern. Sie, wie auch die Politik in Bund und Ländern und die vielen Bürgerinnen und Bürger, handelten in Solidarität und Verantwortung für unsere Gesellschaft."