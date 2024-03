Jenoptik erhöht Dividende nach Gewinnsprung - peilt weiteres Umsatzplus an Der Technologiekonzern Jenoptik will seinen Aktionären für das Jahr 2023 eine höhere Dividende zahlen. Die Investoren sollen 35 Cent je Aktie erhalten und damit 5 Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena zur Vorlage …