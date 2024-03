„Es ist mir eine Freude, Benjamin im Team willkommen zu heißen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Identifizierung von Aktiva, strategischen Fusionen und Übernahmen sowie bei der Steigerung des Engagements von Investoren, was sich als unschätzbar erweisen wird, zumal wir mit dem Projekt Cree East eine aufregende neue Chance für das Unternehmen ergreifen werden“, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium Corp. „Mit dem Projekt Cree East verfügt Nexus über eine der größten Liegenschaften im westlichen Athabasca-Becken; das Projekt liegt inmitten bestehender Minen und aktiver Erschließungsprojekte und bietet die Möglichkeit, die Erkenntnisse früherer Explorationsarbeiten im Wert von mehr als 20 Millionen $ für eine neue bedeutende Entdeckung zu nutzen.“

Herr Asuncion verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Rohstoffe. Seit 2017 ist er Principal von P.I. Holdings Ltd., einem privaten Unternehmen, das Managementberatungsdienste für börsennotierte Unternehmen anbietet. Herr Asuncion war in leitenden Positionen sowie als Direktor und als Berater bei mehreren börsennotierten Unternehmen in den Bereichen Mineralexploration, Gesundheitswesen, Technologie und Life Sciences tätig. Von 2007 bis 2016 war Herr Asuncion als Bergbauanalyst bei Haywood Securities Inc. tätig. Bevor er zu Haywood stieß, war er an der Verwaltung eines Stiftungsfonds an der Simon Fraser University beteiligt. Herr Asuncion hat einen Bachelor of Business der Simon Fraser University mit den Schwerpunkten Finanzen, Rechnungswesen und Betriebswirtschaftslehre.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uranprojekts Cree East im Athabasca-Becken und des Uran-Vanadium-Projekts Wray Mesa in Utah konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das die in der Entwicklungsphase befindliche Mine Independence, die an die Mine Phoenix-Fortitude von Nevada Gold Mines in Nevada angrenzt, das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Wray Mesa umfasst 6.282 Acres im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Uruvan in Utah. Dort wurden in der Vergangenheit zahlreiche Bohrungen niedergebracht und mehr als 500 dieser Bohrungen grenzten mehrere mineralisierte Zonen ab. Das Projekt Independence beherbergt eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 334.300 Unzen Gold (28 Mio. Tonnen mit 0,41 g/t Gold) sowie eine vermutete Ressource von 847.000 Unzen Gold (9 Mio. Tonnen mit 3,22 g/t Gold) mit erheblichen Anteilen an Silber als Nebenprodukt. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2021 wurde ein kostengünstiger Haufenlaugungsbetrieb mit Schwerpunkt auf den oberflächennahen Ressourcen und einer Gesamtproduktionsmenge von 195.443 Unzen Gold ausgewiesen, für den sich die nachhaltigen Cash-Kosten (AISC) auf 1.078 US$ pro Unze Gold belaufen. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen, was anhand einer historischen Stichprobe mit 144 g/t Gold verdeutlicht wird.