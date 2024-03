Tokio/Berlin (ots) - 38 % der deutschen Unternehmen verlagern Produktionsstätten

von China nach Japan, 23 % verlagern regionale Managementfunktionen hierher.



- Größter Standortvorteil: 94 % der deutschen Unternehmen schätzen die

wirtschaftliche Stabilität Japans

- Überzeugende Fundamentaldaten: 92 % der deutschen Unternehmen erwirtschafteten

2023 Gewinne in Japan; 21 % erzielten Gewinnmargen vor Steuern von mehr als 10

%

- Zentrale Gründe für Japan-Engagement: Umsatzpotential (81 %), Trendscouting

(62 %) sowie Wettbewerbsbeobachtung (57 %)

- Größte Herausforderungen für Unternehmen: Rekrutierung von qualifiziertem

Personal (82 %) und Währungsrisiken (76 %)

- Top 5-Land: 54 % der deutschen Konzernzentralen erwirtschaften wesentliche

Umsatz- und Ergebnisbeiträge in Japan (+9 Prozentpunkte gegenüber 2021)

- Deutschlands Reputation leidet: Zunehmende Häufigkeit und Gewalt bei

Demonstrationen beeinträchtigen den Ruf Deutschlands in Japan sagen 39 % der

Befragten





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und des Ziels einer erhöhtenDiversifizierung zeichnet sich ein neuer Trend ab. So beabsichtigen 38% derdeutschen Unternehmen entweder Produktion von China nach Japan zu verlagern oderentscheiden sich bei Neu-Investitionen in Asien zugunsten des Standortes Japan.Knapp jedes vierte Unternehmen (23 %) verlagert regionale Managementfunktionenhierher.Zudem wird das Land zunehmend als Asienzentrale relevant. Es ist nun für mehrals jedes vierte deutsche Unternehmen (26 %) das regionale Headquarter. ImVorjahr war dies erst bei jedem fünften Befragten (20 %) der Fall. Damit schiebtsich Japan auf einen starken zweiten Platz hinter Singapur (28 %)."Japan ist in Asien sehr angesehen, denn es bietet deutschen Unternehmen gleicheWettbewerbsbedingungen, einen verlässlichen und stabilen Rechtsrahmen sowie einkompatibles Wertegerüst", kommentiert Andreas Glunz, BereichsvorstandInternational Business bei KPMG in Deutschland.Das zeigt die aktuelle Geschäftsklimaumfrage "Economic Outlook - German Businessin Japan 2024" , eine gemeinsame Umfrage der Deutschen Industrie- undHandelskammer in Japan (AHK Japan) und KPMG Deutschland . Es nahmen 164Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen in Japan teil. Dies entspricht einerRücklaufquote von 35 %.Größter Vorteil Japans bleibt die ökonomische, politische und soziale StabilitätGerade in Zeiten geopolitischer Verwerfungen und multipler wirtschaftlicherKrisen erweist sich Japan als sicherer Hafen. Im globalen Vergleich erzielt dasLand für seine Verlässlichkeit erneut absolute Spitzenwerte. Als größte